Prato nuovi posti in Comune | bandi per categorie protette
Sono stati pubblicati bandi per nuovi posti di lavoro nel Comune rivolti alle categorie protette. Le domande devono essere presentate entro il 17 giugno. Per accedere alle posizioni, è necessario possedere determinati titoli di studio, anche se non sono specificati nel comunicato. Chi desidera candidarsi deve seguire le modalità indicate nel bando e rispettare la scadenza.
Quali titoli di studio garantiscono l'accesso a questi nuovi posti?. Come si può presentare la domanda entro la scadenza del 17 giugno?. Chi può partecipare concretamente a queste selezioni per il Comune?. Perché l'iscrizione al collocamento mirato è un requisito fondamentale?.? In Breve Scadenza invio domande entro le ore 23:59 del 17 giugno. Requisito diploma di istruzione secondaria di primo grado entro l'anno 20062007. Selezione aperta a chi ha completato percorsi IeFP di tre o quattro anni. Candidature tramite portale Toscana Lavoro o sito web ARTI Toscana. Il Comune di Prato avvia la ricerca di quattro nuovi dipendenti per i servizi pubblici. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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