Prato nuovi posti in Comune | bandi per categorie protette

Notizia in breve

Sono stati pubblicati bandi per nuovi posti di lavoro nel Comune rivolti alle categorie protette. Le domande devono essere presentate entro il 17 giugno. Per accedere alle posizioni, è necessario possedere determinati titoli di studio, anche se non sono specificati nel comunicato. Chi desidera candidarsi deve seguire le modalità indicate nel bando e rispettare la scadenza.