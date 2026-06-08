Ponti Bianco e Verde | i lavori da due milioni entrano nel vivo seguendo la marea
I lavori da due milioni di euro su Ponte Bianco e Ponte Verde sono iniziati, proseguendo senza interrompere il traffico. Le operazioni si svolgono seguendo l’andamento delle maree, rendendo necessario adattare le tempistiche. Le attività riguardano interventi di manutenzione e consolidamento delle strutture. La fase più intensa degli interventi è in corso, con operai e mezzi impegnati sul campo. Nessuna chiusura totale è prevista durante i lavori.
I lavori da due milioni di euro su Ponte Bianco e Ponte Verde entrano nel vivo, seguendo l'andamento delle maree e senza interrompere la viabilità. L'intervento è stato affidato dal Comune di Trieste a Brussi Costruzioni, società del Gruppo Grigolin. L'intervento, che durerà circa un anno. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
A GIORNI VIA AI LAVORI SUL PONTE BIANCO E VERDE, DIPIAZZA: «RIVOLUZIONERANNO LA VIAB... | 12/02/2026
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