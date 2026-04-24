Restyling della piscina Vitale | entrano nel vivo i lavori

Sono iniziati i lavori di ristrutturazione della piscina Vitale situata a Torrione, lungo il Lungomare Tafuri. Le operazioni di restyling sono ufficialmente partite e coinvolgono le diverse aree dell’impianto. La riqualificazione prevede interventi su strutture e accessi, con l’obiettivo di migliorare la funzionalità dell’impianto per i fruitori. La durata prevista dei lavori non è ancora stata comunicata ufficialmente.

Entrano nel vivo i lavori di ristrutturazione della Piscina Vitale di Torrione, sul Lungomare Tafuri. L’opera di restyling è finanziata per un importo complessivo di 1,2 milioni di euro: si punta al miglioramento degli spazi, all’adeguamento degli impianti e alla messa in sicurezza dell’intero.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Nuovo volto per il Parco Bellini: entrano nel vivo i lavori di riqualificazioneEntrano nel vivo i lavori di riqualificazione del Parco comunale di via Bellini, nella frazione di Sant’Andrea in Besanigo. Pisa Training Centre, i lavori entrano nel vivo: un progetto per cambiare la traiettoria del calcio nerazzurroOperai attivi da molte settimane: conclusa la parte di preparazione dei 121mila metri quadri di terreno, si è passati alla parte operativa vera e... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Restyling della piscina Vitale: entrano nel vivo i lavori; Piscina comunale Monterosso | lavori e finanziamento 2026.