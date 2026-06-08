Un incendio ha interessato un capannone di plastica a Pisa, richiedendo l'intervento di droni del nucleo SAPR per monitorare l’area. È prevista l’arrivo di un’autobotte speciale da Massa Carrara per supportare le operazioni di spegnimento. I droni stanno fornendo dati critici sulla situazione, ma non sono stati ancora resi noti dettagli specifici sui risultati. La presenza di questa attrezzatura mira a facilitare le operazioni di spegnimento e valutare i danni.

Come influenzerà l'arrivo dell'autobotte speciale da Massa Carrara lo spegnimento? Quali dati critici stanno fornendo i droni del nucleo SAPR? Perché la combustione della plastica rende le operazioni così pericolose? Quanto tempo impiegheranno i rinforzi di Lucca e Livorno a intervenire??? In Breve Inizio rogo alle 09:20 di lunedì 08 giugno 2026 Rinforzi dai comandi di Lucca, Pistoia e Livorno operano sul sito Autobotte speciale da Massa Carrara per garantire alto volu . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pisa: rogo infernale nel capannone di plastica, droni al soccorso

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