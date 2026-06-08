Pisa in fiamme capannone adibito alla lavorazione di materiale plastico
Alle 9 del mattino, un incendio ha coinvolto un capannone nella zona industriale di Vicopisano, in provincia di Pisa. Le fiamme hanno avvolto un edificio usato per la lavorazione di materiale plastico, creando una colonna di fumo visibile a distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno ancora operando per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.
Vasto incendio nella zona industriale di Vicopisano, in provincia di Pisa. Coinvolto un capannone adibito alla lavorazione di materiale plastico: dalle 9.20 di lunedì vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento. In arrivo rinforzi dai comandi di Lucca, Pistoia e Livorno. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Pisa, in fiamme capannone adibito alla lavorazione di materiale plastico
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