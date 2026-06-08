Pisa, in fiamme capannone adibito alla lavorazione di materiale plastico

Notizia in breve

Alle 9 del mattino, un incendio ha coinvolto un capannone nella zona industriale di Vicopisano, in provincia di Pisa. Le fiamme hanno avvolto un edificio usato per la lavorazione di materiale plastico, creando una colonna di fumo visibile a distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno ancora operando per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.