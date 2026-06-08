Piazza IV Novembre armato di bastone colpisce portone del Duomo e minaccia alcune persone

Un uomo ubriaco, armato di un bastone lungo un metro, ha cercato di colpire e minacciare alcune persone sedute sulle scalette del Duomo di Perugia. Successivamente, si è diretto verso il portone della chiesa, colpendolo con il bastone. La polizia è intervenuta e ha fermato l’uomo, che continuava a essere sotto l’effetto dell’alcol. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio.

Ubriaco, armato di un bastone lungo un metro, cercava di colpire e minacciava chiunque fosse seduto sulle scalette del Duomo di Perugia. Successivamente si è accanito con diversi colpi in serie sul portone di San Lorenzo. Molti hanno avvertito le forze dell'ordine che si trovavano nel centro. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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