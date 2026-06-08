Piazza IV Novembre armato di bastone colpisce portone del Duomo e minaccia alcune persone

Da perugiatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo ubriaco, armato di un bastone lungo un metro, ha cercato di colpire e minacciare alcune persone sedute sulle scalette del Duomo di Perugia. Successivamente, si è diretto verso il portone della chiesa, colpendolo con il bastone. La polizia è intervenuta e ha fermato l’uomo, che continuava a essere sotto l’effetto dell’alcol. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ubriaco, armato di un bastone lungo un metro, cercava di colpire e minacciava chiunque fosse seduto sulle scalette del Duomo di Perugia. Successivamente si è accanito con diversi colpi in serie sul portone di San Lorenzo. Molti hanno avvertito le forze dell'ordine che si trovavano nel centro. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Ha un bastone e minaccia i turisti seduti sulla scalinata del Duomo: terrore a PerugiaUn uomo ubriaco, con un bastone di oltre un metro, si è avvicinato ai turisti seduti sulla scalinata del Duomo nel centro storico di Perugia.

Terrore in via Indipendenza, armato di bastone minaccia i passanti e aggredisce i carabinieriIeri pomeriggio in pieno centro storico a Bologna, un uomo armato di bastone ha minacciato alcuni passanti e poi ha aggredito i carabinieri...

Si parla di: Assalto ai contenitori per gli abiti usati: a Quartu torna l'emergenza.

Flash mob per la Flotilla in piazza IV NovembreAnche a Perugia, come in tantissime città italiane, manifestanti sono scesi in piazza in un flash mob di protesta dopo che l'imbarcazione Global Sumud Flotilla è stata intercettata dalle forze ... rainews.it

Ecco la mossa della sindaca : Basta con fiere, motoraduni e stand in piazza IV NovembreAddio a banchi e bancarelle in Piazza IV Novembre. E anche a moto e auto raduni. La sindaca Vittoria Ferdinandi e la sua Giunta, nella seduta dell’altro ieri, hanno approvato quelle che sono le linee ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web