Un uomo ubriaco, con un bastone di oltre un metro, si è avvicinato ai turisti seduti sulla scalinata del Duomo nel centro storico di Perugia. Dopo aver salito i gradini, si è diretto verso il portale della cattedrale, minacciando i presenti con l’arma. La scena ha provocato panico tra i visitatori, che sono scappati o si sono rifugiati in fretta. La polizia è intervenuta per fermare l’uomo e mettere fine alla situazione.

Perugia, 8 giugno 2026 - E' ubriaco e brandisce un bastone più lungo di un metro. Sale sulla scalinata del Duomo, in pieno centro storico, e sotto gli occhi terrorizzati dei passanti si scaglia sul portale della Cattedrale. Poi rivolge il bastone verso alcune persone sedute sulle scalette, che terrorizzate si mettono a gridare. Per fortuna c'è una pattuglia della Polizia che staziona sulla piazza. I poliziotti vedono la scena e si fiondano sull'uomo per bloccarlo. E' un gambiano di 29 anni, in evidente stato di ebbrezza. Denunciato. L'uomo è stato bloccato e accompagnato in Questura dove, al termine delle attività di rito, è stato denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ha un bastone e minaccia i turisti seduti sulla scalinata del Duomo: terrore a Perugia

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