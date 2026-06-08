Un colloquio tra due detenuti si è svolto senza sorveglianza all’interno di un carcere di Perugia. Il Sappe denuncia un caos gestionale e chiede chiarimenti sulla responsabilità del fallimento del sistema di monitoraggio. La questione riguarda anche una gravidanza in carcere, sollevando dubbi sulla sicurezza e sul controllo delle detenute. La situazione ha fatto emergere criticità nelle procedure di sorveglianza e gestione del personale.

Come è stato possibile un colloquio senza sorveglianza tra due detenuti?. Chi deve rispondere del fallimento del sistema di monitoraggio a Perugia?. Quali aree della struttura carceraria sono attualmente in totale disorganizzazione?. Perché la responsabilità ricade sulla gestione e non sugli agenti in servizio?.? In Breve Fabrizio Bonino denuncia disorganizzazione in aree colloqui, matricola, reparto e nucleo traduzioni.. Sappe esclude responsabilità degli agenti in servizio durante l'episodio a Perugia-Capanne.. La detenuta ottiene il differimento della pena a causa della gravidanza.. Carenza di personale e gestione inefficace colpiscono l'operatività della struttura penitenziaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perugia, gravidanza in carcere: il Sappe denuncia il caos gestionale

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