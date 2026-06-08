Keiko Fujimori ha ottenuto il 50,74% dei voti e si avvicina alla presidenza del Perù. La candidata si appresta a guidare il paese con una maggioranza elettorale significativa. Le prossime settimane saranno decisive per capire come intende affrontare le sfide legate alla sicurezza pubblica e alle riforme economiche, tra cui la riduzione della burocrazia. La vittoria ufficiale sarà confermata dopo le procedure di certificazione dei risultati.

Come influenzerà l'intelligenza artificiale la sicurezza pubblica in Perù?. Quali riforme economiche implementerà Fujimori per ridurre la burocrazia?. Perché Roberto Sánchez rischia cinque anni di carcere?. Come cambierà il controllo del bilancio pubblico con la Corte dei Conti?.? In Breve Scrutinio all'88,53% con Keiko al 50,74% e Sánchez al 49,27%. Ballottaggio previsto per il 21 giugno dopo il primo turno. Piano sicurezza prevede intelligenza artificiale e accordo con Abelardo de la Espriella. Riforme economiche mirano a potenziare la Corte dei Conti e ridurre burocrazia.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perù, Keiko Fujimori in vantaggio: il 50,74% punta alla presidenza

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Oggi il ballottaggio in Perù. Nelle ultime due occasioni, Keiko Fujimori è arrivata al 49,9%. Stavolta i sondaggi dicono che sarà ancora sul filo di lana. Riuscirà Keiko a raggiungere il 50%+1? @giodiamanti x.com

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