Il valore di mercato di Vergara è stimato intorno ai 30 milioni di euro, secondo le valutazioni attuali. Questa cifra è inferiore di circa cinque milioni rispetto a quella di un giovane calciatore che ha vinto con le nazionali under e con l’Italia sperimentale di Baldini. Si discute se il Napoli possa decidere di cedere Vergara a una cifra vicina a questa valutazione, come avvenuto in passato con altri giocatori. La differenza di valore tra i due giovani calciatori suscita attenzione tra gli addetti ai lavori.

Lucca vale 35 milioni e Vergara cinque in meno?. I giovani che vincono con le nazionali under e ora anche con l’Italia sperimentale di Baldini. Questa nuova generazione che nei club si disperde a meno che non sceglie di andare nei campionati esteri. A Napoli l’ultima stagione ha fatto emergere Antonio Vergara. Grazie alla sequenza di infortuni la mezz’ala napoletana si è imposto in Champions League con un gran gol al Chelsea, una rete e un rigore procurato in campionato e un gol in Coppa Italia. Poi l’infortunio ha fermato questo percorso in crescendo ma non il mercato: il Como vuole lui al posto di Nico Paz, non uno qualsiasi come 10. Il Napoli non lo considera incedibile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Perché Vergara vale solo 30 milioni? Il Napoli sta per svenderlo come fece con Kvaratkshelia

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La magia di Vergara...è il suo primo gol con il Napoli, ha voluto iniziare umile

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