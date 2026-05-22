Vergara la Premier League chiama | offerti 30 milioni al Napoli

Il mercato estivo si fa sempre più acceso e il Napoli sembra essere al centro di alcune trattative importanti. Secondo fonti vicine alla società, la Premier League avrebbe avanzato un’offerta di circa 30 milioni di euro per un giocatore della squadra partenopea. La società azzurra sta valutando le sue opzioni, tra la possibilità di cedere alcuni elementi chiave e quella di rinforzare la rosa con nuovi acquisti. Intanto, il club continua a lavorare sui rinnovi e sui rinnovi contrattuali dei propri giovani.

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