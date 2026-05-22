Vergara la Premier League chiama | offerti 30 milioni al Napoli
Il mercato estivo si fa sempre più acceso e il Napoli sembra essere al centro di alcune trattative importanti. Secondo fonti vicine alla società, la Premier League avrebbe avanzato un’offerta di circa 30 milioni di euro per un giocatore della squadra partenopea. La società azzurra sta valutando le sue opzioni, tra la possibilità di cedere alcuni elementi chiave e quella di rinforzare la rosa con nuovi acquisti. Intanto, il club continua a lavorare sui rinnovi e sui rinnovi contrattuali dei propri giovani.
Il Napoli si trova al centro di cruciali manovre di mercato, divise tra la valorizzazione dei propri giovani talenti e il consolidamento dei pilastri della rosa attuale. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, i riflettori sono puntati sul gioiello Antonio Vergara, finito nel mirino della Premier League. La dirigenza partenopea è chiamata a gestire uno dei migliori prospetti della sua rosa, e capire se cedere alle lusinghe dei club esteri o puntare fortemente sul proprio gioiello. L’offerta per Vergara. Il giovane Antonio Vergara è diventato l’oggetto del desiderio sul mercato internazionale. Un importante club inglese ha infatti presentato un’offerta cospicua, stimata attorno ai 25-30 milioni di euro, per assicurarsi le prestazioni del talento azzurro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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