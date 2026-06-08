Dopo le primarie del 2 giugno in California, molti voti non sono ancora stati conteggiati. Le autorità elettorali hanno comunicato che il processo di scrutinio richiede più tempo del previsto a causa dell'elevato numero di schede da elaborare e delle procedure di verifica. Le operazioni di conteggio sono ancora in corso, e non è stata fornita una data precisa per il completamento.

Il 2 giugno ci sono state le primarie per le elezioni di metà mandato, ma ancora non si sa com'è finita: e non è una novità Il 2 giugno in California, come in molti altri stati statunitensi, ci sono state le primarie per scegliere i candidati alle elezioni di metà mandato del 3 novembre, con cui verranno rinnovati tutti i 435 seggi della Camera federale e un terzo (33) di quelli del Senato, oltre a vari sindaci e governatori. A quasi una settimana di distanza, in molti casi il conteggio non è ancora finito e non sappiamo chi andrà al ballottaggio: può sembrare strano, ma non lo è. La California è nota per la lentezza con cui conta i voti, un problema di cui si riparla a ogni elezione. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Perché in California sono così lenti a contare i voti

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