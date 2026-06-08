Durante il viaggio verso l’isola dei Famosi, si è verificato un allarme tsunami che ha causato preoccupazione tra i partecipanti e lo staff. La produzione del programma è stata temporaneamente sospesa e sono state adottate misure di sicurezza. La conduttrice e altri membri del cast sono stati informati dell’emergenza. Non sono stati segnalati danni o feriti. La partenza del reality è stata posticipata fino alla risoluzione dell’emergenza.

L’avventura della nuova edizione de L’Isola dei Famosi non è ancora iniziata ufficialmente, ma attorno al reality si è già creato un clima di forte attenzione. Nelle stesse ore in cui la produzione si prepara a raggiungere le Filippine per avviare le registrazioni, un violento terremoto ha colpito l’arcipelago facendo scattare l’allerta tsunami in diverse aree costiere. Una notizia che non è passata inosservata nemmeno a Selvaggia Lucarelli, scelta da Mediaset per guidare il programma, che ha commentato la situazione con il suo consueto sarcasmo. Partenza col botto (nel vero senso della parola) per L’Isola dei Famosi: Selvaggia Lucarelli commenta con ironia. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Paura per Selvaggia Lucarelli, c’è un terribile allarme tsunami mentre parte per L’Isola dei Famosi: programma a rischio?

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