Paura in stazione? I dati sorprendono | furti e rapine in calo del 30% a Bologna
A Bologna, i furti e le rapine nelle aree della stazione centrale e delle zone considerate a rischio sono diminuiti del 30%. La riduzione è stata confermata durante una riunione in Prefettura, dove sono stati analizzati i risultati delle operazioni di controllo e il piano di rafforzamento delle forze di sicurezza. Non sono stati comunicati dettagli specifici sui metodi o sui periodi di riferimento.
Calano i reati nell'area della stazione Centrale di Bologna e nelle zone rosse della città. È quanto emerso dalla riunione convocata oggi in Prefettura dal prefetto Enrico Ricci per fare il punto sulle attività di controllo e sui risultati ottenuti nell'ambito del piano di rafforzamento della. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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