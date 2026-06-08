Paura in stazione? I dati sorprendono | furti e rapine in calo del 30% a Bologna

Notizia in breve

A Bologna, i furti e le rapine nelle aree della stazione centrale e delle zone considerate a rischio sono diminuiti del 30%. La riduzione è stata confermata durante una riunione in Prefettura, dove sono stati analizzati i risultati delle operazioni di controllo e il piano di rafforzamento delle forze di sicurezza. Non sono stati comunicati dettagli specifici sui metodi o sui periodi di riferimento.