Reati in calo del 6% in provincia di Parma | diminuiscono furti e rapine 620 arresti in un anno

In provincia di Parma, i reati sono diminuiti del 6% rispetto all’anno precedente. Sono stati registrati meno furti e rapine, mentre sono stati effettuati circa 620 arresti nel corso dell’ultimo anno. La riduzione dei crimini riflette un’attività di contrasto alla criminalità che si è mantenuta costante sul territorio. I dati evidenziano un calo complessivo dei reati rispetto all’anno precedente.

Reati in diminuzione, meno furti e rapine e una costante attività di contrasto alla criminalità sul territorio. È il quadro tracciato dal comandante provinciale dei Carabinieri di Parma, colonnello Andrea Pagliaro, nel corso delle celebrazioni per il 211° anniversario della fondazione dell’Arma. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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