Partecipata conclusione a Messina del progetto Ragazze con i Tacchetti
La quinta edizione del progetto “Ragazze con i Tacchetti” si è conclusa con una giornata di sport e partecipazione a Messina. L’evento, promosso dal Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti, ha visto la partecipazione di numerose ragazze in un momento dedicato alla crescita del calcio femminile. La manifestazione si è svolta con attività sportive e momenti di aggregazione, coinvolgendo diverse giovani atlete.
Un’intesa giornata di sport, partecipazione ed inclusione ha chiuso ufficialmente la quinta edizione del progetto “Ragazze con i Tacchetti”, l'iniziativa promossa dal Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti per favorire la diffusione e la crescita del calcio femminile sul. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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