Partecipata conclusione a Messina del progetto Ragazze con i Tacchetti

Notizia in breve

La quinta edizione del progetto “Ragazze con i Tacchetti” si è conclusa con una giornata di sport e partecipazione a Messina. L’evento, promosso dal Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti, ha visto la partecipazione di numerose ragazze in un momento dedicato alla crescita del calcio femminile. La manifestazione si è svolta con attività sportive e momenti di aggregazione, coinvolgendo diverse giovani atlete.