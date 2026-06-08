parola di star

Notizia in breve

Una nota azienda di costumi da bagno ha annunciato l’arrivo di una nuova collezione. La linea, chiamata “Passione Swimwear”, sarà disponibile a partire dalla prossima settimana. La presentazione ufficiale si terrà online e includerà diversi modelli pensati per le vacanze estive. La collezione comprende vari stili e colori, e sarà venduta attraverso i canali online e negozi fisici. Non sono stati comunicati dettagli sui prezzi o sulle modalità di acquisto.