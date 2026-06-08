parola di star

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Da iodonna.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una nota azienda di costumi da bagno ha annunciato l’arrivo di una nuova collezione. La linea, chiamata “Passione Swimwear”, sarà disponibile a partire dalla prossima settimana. La presentazione ufficiale si terrà online e includerà diversi modelli pensati per le vacanze estive. La collezione comprende vari stili e colori, e sarà venduta attraverso i canali online e negozi fisici. Non sono stati comunicati dettagli sui prezzi o sulle modalità di acquisto.

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P assione swimwear. In attesa del prossimo weekend fuori porta o delle tanto agognate vacanze estive, la valigia per il mare si arricchisce di capi indispensabili. Oltre al vestito halter e ai sandali infradito, allora, non resta che lasciarsi conquistare dal bikini donna dell’ Estate 2026. Outfit di giugno 2026: le idee look anti caldo più glamour della stagione X In questa stagione calda, il costume due pezzi più glamour e desiderato non si distingue tanto per la forma, quanto per la palette cromatica. Il bikini donna protagonista dell’Estate 2026, infatti, vanta bordi in una tonalità a contrasto, per creazioni grintose, audaci e contemporanee. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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