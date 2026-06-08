Parco dei Castelli Romani e IAPS-INAF insieme per ricerca monitoraggio e divulgazione scientifica Approvato il Protocollo d’Intesa

Il Parco dei Castelli Romani ha firmato un accordo con l’Istituto di Astrofisica INAF per collaborare in attività di ricerca, monitoraggio e divulgazione scientifica. Il protocollo, approvato di recente, prevede iniziative congiunte per sviluppare progetti nel settore scientifico e divulgativo. L’intesa mira a valorizzare le risorse naturali e a promuovere la conoscenza attraverso attività condivise. L’accordo rappresenta un passo importante per rafforzare la collaborazione tra enti pubblici e istituti di ricerca.

Cronache Cittadine (Luciana Vinci) – IL PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI ha approvato il nuovo Protocollo d’Intesa con Iaps-Inaf (Istituto di Astrofisica L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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