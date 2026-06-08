Il Papa ha pronunciato il primo discorso di un Pontefice alle Cortes spagnole, sottolineando che il riarmo non rappresenta la soluzione ai problemi di sicurezza. Ha affermato che la vera sicurezza deriva dal dialogo e ha trattato anche temi come la pace, le migrazioni e la tutela della vita.

Nel primo storico discorso di un Pontefice al Parlamento spagnolo, il Papa affronta i temi della pace, delle migrazioni e della difesa della vita. Standing ovation finale e applausi per 10 minuti dai deputati Papa Leone XIV lancia un forte appello contro la corsa agli armamenti e richiama la comunità internazionale alla responsabilità del dialogo e del rispetto del diritto. Nel suo storico intervento alle Cortes, il Parlamento spagnolo, il primo pronunciato da un Pontefice nell’aula legislativa di Madrid, il Santo Padre ha affrontato alcune delle principali sfide attuali, dalla guerra alle migrazioni, fino alla tutela della vita umana e al ruolo della famiglia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Papa Leone XIV alle Cortes: “Il riarmo non è la risposta, la vera sicurezza nasce dal dialogo”

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