Papa Leone in Spagna | società giusta difende ogni vita umana

Da tv2000.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Questa mattina, il Papa ha visitato il Congresso dei deputati in Spagna. Durante il suo discorso, ha affermato che una società giusta si impegna a proteggere ogni vita umana, i poveri, la pace e la libertà. La visita è avvenuta in un momento di attenzione pubblica sulle questioni sociali e politiche del paese. Il Papa ha pronunciato parole rivolte alle istituzioni e alla società civile.

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Una società giusta difende ogni vita umana, i poveri, la pace, la libertà. Così Papa Leone, primo Pontefice stamattina a visitare il Congresso dei deputati in Spagna. Dopo l’incontro con i politici quello con l’episcopato spagnolo. In un tempo di polarizzazione, esorta Leone, la Chiesa testimoni l’unità. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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