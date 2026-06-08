Un caccia della Nato ha abbattuto questa mattina un drone che sorvolava lo spazio aereo della Lettonia. Lo ha comunicato il ministero della Difesa locale. Non sono stati segnalati feriti o danni a persone o proprietà. Il drone è stato abbattuto in territorio lettone, senza ulteriori dettagli sulla provenienza o le caratteristiche. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale del governo lettone.

Il ministero della Difesa lettone ha comunicato che un caccia Nato ha abbattuto questa mattina un drone che sorvolava lo spazio aereo della Lettonia. "Le Forze Armate Nazionali informano che, nello spazio aereo lettone sopra la regione della Latgallia, caccia della missione Nato Baltic Air Policing hanno abbattuto un veicolo aereo senza pilota (drone) straniero che era entrato in Lettonia a seguito di guerra elettromagnetica russa", afferma il ministero in una nota. Allo stesso tempo, la difesa lettone fa sapere che le minacce allo spazio aereo annunciate nei comuni di Aluksne, Ludza, Balvi e Rezekne sono terminate. "I caccia della missione Nato Baltic Air Policing erano stati fatti decollare in risposta alla minaccia nello spazio aereo lettone. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Panico nei cieli della Lettonia: drone straniero abbattuto dai caccia della Nato

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