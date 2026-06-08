Palermo crisi Asacom | ritardi stipendi e rischio tagli assistenza
A Palermo, l’Asacom sta affrontando una crisi a causa di ritardi nei pagamenti degli stipendi. La situazione mette a rischio il mantenimento dei servizi di assistenza scolastica, con possibili riduzioni o sospensioni. Inoltre, si sollevano preoccupazioni sulla privacy degli studenti, legate alla gestione dei dati con le nuove modalità adottate dall’ente. La crisi ha portato a un clima di incertezza tra genitori e operatori.
Come influirà il ritardo degli stipendi sulla qualità dell'assistenza scolastica? Quali rischi corre la privacy degli studenti con la nuova gestione dati? Perché l'assenza dei medici Asp blocca i piani educativi individualizzati? Chi deve garantire la continuità dei servizi dopo i possibili tagli??? In Breve Ritardi pagamenti stipendi Asacom raggiungono i due mesi a Palermo. Sindacati Flc Cgil e Nidil Cgil chiedono interventi a Comune e Città Metropolitana. Città Metro . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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