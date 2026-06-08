Palermo crisi Asacom | ritardi stipendi e rischio tagli assistenza

Notizia in breve

A Palermo, l’Asacom sta affrontando una crisi a causa di ritardi nei pagamenti degli stipendi. La situazione mette a rischio il mantenimento dei servizi di assistenza scolastica, con possibili riduzioni o sospensioni. Inoltre, si sollevano preoccupazioni sulla privacy degli studenti, legate alla gestione dei dati con le nuove modalità adottate dall’ente. La crisi ha portato a un clima di incertezza tra genitori e operatori.