Padovaciak - Proiezione corti e premiazione
Durante l'undicesima edizione di PadovaCiak si sono svolte proiezioni di cortometraggi e una cerimonia di premiazione. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi registi e appassionati, con un’attenzione particolare alla creatività locale. Le proiezioni si sono svolte in una sala illuminata, offrendo spazio alle opere di giovani talenti e professionisti. La premiazione ha concluso l’evento, riconoscendo i lavori più meritevoli.
Luci in sala e spazio alla creatività locale: l'undicesima edizione di PadovaCiak giunge al suo momento più emozionante. Appassionati di cinema, registi, attori e curiosi sono invitati alla serata speciale dedicata alla proiezione dei cortometraggi e alla cerimonia di premiazione. Nato per. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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