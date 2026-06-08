Padovaciak - Proiezione corti e premiazione

Notizia in breve

Durante l'undicesima edizione di PadovaCiak si sono svolte proiezioni di cortometraggi e una cerimonia di premiazione. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi registi e appassionati, con un’attenzione particolare alla creatività locale. Le proiezioni si sono svolte in una sala illuminata, offrendo spazio alle opere di giovani talenti e professionisti. La premiazione ha concluso l’evento, riconoscendo i lavori più meritevoli.