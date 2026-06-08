Pace in Ucraina | i 5 pilastri definiti a Londra per il negoziato

A Londra è stato presentato un accordo con cinque pilastri chiave per fermare il conflitto in Ucraina. Questi punti includono misure di sicurezza, cessate il fuoco, assistenza umanitaria, ricostruzione e iniziative diplomatiche. L’obiettivo è creare una base comune per negoziati tra le parti coinvolte. Si discute anche di come l’Europa possa assumere un ruolo più autonomo nei negoziati, riducendo l’influenza degli Stati Uniti.

? Punti chiave? In Breve I cinque pilastri di Londra per la pace in Ucraina: i dettagli del vertice europeo. A Londra, il presidente ucraino Zelensky, il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz hanno definito cinque condizioni indispensabili per un accordo con la Russia. L’incontro mira a sbloccare l’impasse diplomatica e a restituire un ruolo centrale all’Europa nel processo negoziale attualmente guidato dagli Stati Uniti. Il vertice ha prodotto una piattaforma comune volta a stabilire una soluzione diplomatica duratura per il conflitto iniziato nel 2022. I leader hanno identificato cinque punti cardine che fungono da base per ogni futura trattativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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