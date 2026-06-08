Orso inseguito in auto in Alta Val Torre arriva la denuncia

Un orso è stato inseguito in auto lungo una strada di montagna dell’Alta Val Torre, con una scena ripresa e condivisa sui social.

Un orso inseguito in auto lungo una strada di montagna dell'Alta Val Torre, con la scena ripresa e diffusa sui social. È l'episodio che ha spinto Lndc Animal Protection a presentare una denuncia formale chiedendo l'avvio immediato di indagini per identificare i responsabili.La. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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