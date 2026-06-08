Dal 8 al 14 giugno 2026, il debutto di Far Away nel pomeriggio di Canale 5 ha riscosso ottimi risultati nei primi giorni di trasmissione. La serie ha ottenuto un riscontro positivo in termini di ascolti, consolidando la sua presenza nel palinsesto. La programmazione della settimana si concentra sul successo iniziale di questa produzione, che ha attirato l’attenzione del pubblico fin dalle prime puntate.

Barbara D’urso si gioca Carramba a Ballando. Ecco perchè non si doveva sapere BOOM! Ecco il possibile nuovo arrivo nella giuria di Ballando con le Stelle Le previsioni astrologiche della settimana dall'8 al 14 giugno 2026 accompagnate dalle ultime notizie del mondo della Televisione Far Away ha fatto il suo debutto nel pomeriggio di Canale 5 e ha ottenuto nei primi giorni di programmazione ottimi risultati. E ottimi risultati verranno raggiunti anche da voi dell’Ariete, questa settimana, per via di un bell’allineamento di astri e di un picco di fortuna (da non sottovalutare assolutamente!) tra mercoledì e giovedì. In questi due giorni, infatti, potrebbe accadere qualcosa di incredibile e indimenticabile. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Oroscopo della settimana dall’8 al 14 giugno 2026

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Oroscopo della Settimana dall8 al 14 giugno 2026

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