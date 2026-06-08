Oroscopo della settimana 8 giugno – 14 giugno

Dal 8 al 14 giugno, i pianeti in retrogrado influenzano i segni zodiacali. Venere e Giove si muovono all’indietro, mentre altri pianeti continuano il loro percorso diretto. Si notano cambiamenti nelle relazioni e nelle opportunità di crescita personale, con effetti più evidenti in alcuni segni rispetto ad altri. La posizione dei pianeti determina aspetti specifici dell’oroscopo, che si riflettono nelle previsioni settimanali.

Benvenuti, care anime siderali, all’appuntamento settimanale con il vostro destino cosmico — o almeno con quello che Venere, Giove e un paio di pianeti in retrogradi sembrano suggerire mentre girano attorno al Sole facendo i fatti nostri. Questa settimana è, astrologicamente parlando, una settimana intensa. La Luna parte dai Pesci (lunedì di malinconia liquida), si trasferisce nell’Ariete (martedì e mercoledì di grinta improvvisa), poi nel Toro (giovedì e venerdì di appetito cosmico), e chiude in Gemelli (sabato-domenica di chiacchiere galattiche). Venere si congiunge a Giove in Cancro martedì sera — il che significa sostanzialmente che l’universo vi manda un abbraccio enorme, anche se voi probabilmente starete guardando Netflix sul divano. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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Oroscopo della Settimana dal 8 Giugno al 14 Giugno 2026

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