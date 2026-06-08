Oroscopo della settimana 8-14 giugno 2026 | il cielo si apre ma le scelte vanno pesate

Martedì 9 giugno, Venere e Giove si congiungono in Cancro, creando una stretta in cielo che interessa affetti, collaborazioni e risorse. Questa unione rappresenta l’ultima in questo segno per molti anni. Il cielo si apre, portando un senso di calore e positività, ma le decisioni prese in questo periodo richiedono attenzione e ponderazione. La settimana prosegue con il cielo che invita a valutare bene ogni scelta.

La settimana entra nel vivo e porta giugno nel suo cuore. Già domani, martedì 9, Venere e Giove si uniscono in Cancro — la cosiddetta "grande beneficio", l'ultima in questo segno per molti anni — e portano calore su affetti, collaborazioni e risorse. Ma mercoledì 10 Mercurio chiede conto a Saturno: le occasioni vanno accolte con scelte pesate, non di slancio. È una settimana da prendere a piene mani, sapendo però dove mettere i piedi. A cura di Eryx Aggiornato l'8 giugno 2026?? Il Cielo della Settimana 8-14 giugno 2026 La Luna: cala dopo il Terzo Quarto in Pesci di oggi e attraversa Ariete, Toro e Gemelli verso la Luna Nuova del 15? settimana di alleggerimento e ripartenza mentale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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