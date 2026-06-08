Oroscopo della settimana 8-14 giugno 2026 | il cielo si apre ma le scelte vanno pesate

Da feedpress.me 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Martedì 9 giugno, Venere e Giove si congiungono in Cancro, creando una stretta in cielo che interessa affetti, collaborazioni e risorse. Questa unione rappresenta l’ultima in questo segno per molti anni. Il cielo si apre, portando un senso di calore e positività, ma le decisioni prese in questo periodo richiedono attenzione e ponderazione. La settimana prosegue con il cielo che invita a valutare bene ogni scelta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La settimana entra nel vivo e porta giugno nel suo cuore. Già domani, martedì 9, Venere e Giove si uniscono in Cancro — la cosiddetta "grande beneficio", l'ultima in questo segno per molti anni — e portano calore su affetti, collaborazioni e risorse. Ma mercoledì 10 Mercurio chiede conto a Saturno: le occasioni vanno accolte con scelte pesate, non di slancio. È una settimana da prendere a piene mani, sapendo però dove mettere i piedi. A cura di Eryx Aggiornato l'8 giugno 2026?? Il Cielo della Settimana 8-14 giugno 2026 La Luna: cala dopo il Terzo Quarto in Pesci di oggi e attraversa Ariete, Toro e Gemelli verso la Luna Nuova del 15? settimana di alleggerimento e ripartenza mentale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

oroscopo della settimana 8 14 giugno 2026 il cielo si apre ma le scelte vanno pesate
© Feedpress.me - Oroscopo della settimana, 8-14 giugno 2026: il cielo si apre, ma le scelte vanno pesate
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Oroscopo Settimanale dall'8 al 14 Giugno 2026 di Paolo Fox Previsioni Segno per Segno

Video Oroscopo Settimanale dall'8 al 14 Giugno 2026 di Paolo Fox Previsioni Segno per Segno

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Oroscopo della prossima settimana, 8-14 giugno 2026: il cielo si apre, ma le scelte vanno pesate

Oroscopo della prossima settimana dall'8 al 14 giugno 2026: Venere e Giove aprono una settimana di graziaTra l’8 e il 14 giugno 2026, Venere e Giove si troveranno in aspetto favorevole, influenzando le previsioni settimanali.

Temi più discussi: L’oroscopo della settimana dall’8 al 14 giugno 2026: Toro e Cancro coccolati dalle stelle; Oroscopo della settimana dall'8 al 14 Giugno 2026: amore, lavoro ed prospettive; Oroscopo del giorno, le previsioni dell'8 giugno segno per segno; L'oroscopo della settimana dall'8 al 14 giugno: Sagittario e Acquario al top.

oroscopo della oroscopo della settimana 8L'oroscopo della settimana 8-14 giugno 2026: le previsioni segno per segnoSecondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dall’8 al 14 giugno 2026 sono Ariete, Vergine e Capricorno, mentre quelli meno fortunati sono Leone, Scorpione e Pesci. Ariete: ottima settiman ... notizie.it

oroscopo della oroscopo della settimana 8Oroscopo della settimana dall’8 al 14 giugno 2026: Pesci, Toro e Ariete tra i segni più fortunati!L'oroscopo settimanale dall'8 al 14 giugno 2026. Scopri le previsioni della settimana su amore, salute, lavoro e fortuna segno per segno! alfemminile.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web