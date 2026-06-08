Opportunità per i giovani pianisti a Bergamo la prima edizione del concorso nazionale M° Daniele Maffeis

Notizia in breve

A Bergamo si sono concluse le due giornate della prima edizione del concorso nazionale di pianoforte intitolato a M° Daniele Maffeis. L’evento, promosso dalla Fondazione dedicata al musicista, ha visto partecipare giovani pianisti provenienti da diverse regioni. La competizione si è svolta incentrando su esibizioni di esordienti e studenti, senza ulteriori dettagli sui risultati o premi assegnati.