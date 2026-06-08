Opportunità per i giovani pianisti a Bergamo la prima edizione del concorso nazionale M° Daniele Maffeis
A Bergamo si sono concluse le due giornate della prima edizione del concorso nazionale di pianoforte intitolato a M° Daniele Maffeis. L’evento, promosso dalla Fondazione dedicata al musicista, ha visto partecipare giovani pianisti provenienti da diverse regioni. La competizione si è svolta incentrando su esibizioni di esordienti e studenti, senza ulteriori dettagli sui risultati o premi assegnati.
Bergamo. Concluse le due giornate della Prima Edizione del Concorso Pianistico Nazionale “M° Daniele Maffeis”, iniziativa promossa dalla Fondazione M° Daniele Maffeis ETS. “Abbiamo voluto istituire questo Concorso nel sessantesimo anniversario della morte del M° Maffeis, non solo per celebrarlo, ma anche per trasformare la sua eredità in una opportunità rivolta ai giovani musicisti. – Dichiara Adriano Maffeis, Presidente Fondazione M° Daniele Maffeis Ets”. La manifestazione nasce con due finalità, la diffusione e valorizzazione dell’opera pianistica del Maestro Daniele Maffeis e l’offerta di un’occasione di confronto artistico, crescita professionale e incontro con il mondo dell’alta formazione musicale per i giovani musicisti, in linea con l’obiettivo di rivolgersi alle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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