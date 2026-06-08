Operazione anti-degrado nelle zone più calde di Viterbo tre denunciati e allontanati
Durante un'operazione anti-degrado a Viterbo, sono stati denunciati tre soggetti e allontanati dalle aree di viale Trento, San Faustino, Sacrario e zone limitrofe. Le autorità hanno effettuato controlli mirati nelle zone considerate più problematiche, intervenendo con forze dell'ordine per ripristinare l'ordine. Nessun’altra persona è stata coinvolta o ferita durante le operazioni. L'intervento si è concluso con l'identificazione e il deferimento di tre individui.
Operazione ad alto impatto nelle aree più critiche di Viterbo: viale Trento, San Faustino, Sacrario e zone limitrofe. Nel fine settimana la polizia, con le varie articolazioni della questura, ha rinforzato i controlli del territorio, anche con l'ausilio di un'unità cinofila.Il. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Segui gli aggiornamenti su Viterbo.
Notizie e thread social correlati
I controlli di Pasqua, 100 persone identificate nelle zone ’calde’Durante le festività pasquali, la polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio, concentrandosi...
La situazione. Recanatese, nelle zone calde tanti club dal futuro incertoLa Recanatese si trova in una fase di incertezza, con diverse squadre della zona che affrontano problemi legali o finanziari.