Operazione anti-degrado nelle zone più calde di Viterbo tre denunciati e allontanati

Notizia in breve

Durante un'operazione anti-degrado a Viterbo, sono stati denunciati tre soggetti e allontanati dalle aree di viale Trento, San Faustino, Sacrario e zone limitrofe. Le autorità hanno effettuato controlli mirati nelle zone considerate più problematiche, intervenendo con forze dell'ordine per ripristinare l'ordine. Nessun’altra persona è stata coinvolta o ferita durante le operazioni. L'intervento si è concluso con l'identificazione e il deferimento di tre individui.