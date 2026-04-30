la situazione recanatese nelle zone calde tanti club dal futuro incerto

La Recanatese si trova in una fase di incertezza, con diverse squadre della zona che affrontano problemi legali o finanziari. La situazione coinvolge club di diverse dimensioni, tutti alle prese con difficoltà che potrebbero influenzare il loro futuro. Alcuni di questi team stanno cercando soluzioni per continuare l’attività, mentre altri si trovano a dover fare i conti con eventuali sanzioni o procedure fallimentari.

La situazione della Recanatese, e non solo, al momento attuale, assomiglia alla famosa opera teatrale di Beckett "Aspettando Godot" la cui trama è incentrata nell’attesa di un avvenimento che si aspetta da tempo e sembra essere imminente ma che, in realtà, tarda ad arrivare ed i due protagonisti che non fanno molto per cambiare l’inerzia delle cose. Il "Signor Godot" in questione, ovviamente, è la penalizzazione del Chieti, annunciata da non si sa bene quanti mesi ma ancora in sospeso e pur conoscendo i tempi biblici della Giustizia sportiva, in questa fattispecie, sembra a tutti che si stia esagerando. Altre indiscrezioni, tutte da...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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