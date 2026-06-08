Open delle Puglie la spagnola Romero Gormaz vince il Wta 125 di Foggia

Notizia in breve

La spagnola Leyre Romero Gormaz ha vinto il WTA 125 di Foggia, battendo in finale un’avversaria non identificata. La partita si è svolta al Tennis Club Foggia durante la quinta edizione dell’Open delle Puglie-Trofeo Lapietra. Romero Gormaz si è aggiudicata il titolo, confermando la sua vittoria nel torneo. La finale si è conclusa con la sua vittoria, senza indicazioni su altri dettagli del match.