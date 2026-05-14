Il grande tennis torna a Foggia arriva l' Open delle Puglie | in gara la Bronzetti e la finalista slam Fernandez

A Foggia si prepara l’Open delle Puglie, un torneo di tennis che coinvolgerà giocatori di rilievo, tra cui la tennista italiana Bronzetti e la finalista di uno Slam Fernandez. Mentre si disputano ancora le ultime partite del Master 1000 di Roma al Foro Italico, la città pugliese si avvicina a questa manifestazione che promette di attirare appassionati e spettatori. Il torneo si svolgerà nelle prossime settimane, portando nuovamente il grande tennis al centro dell’attenzione locale.

Mentre al Foro Italico sono in corso le ultime gare del Master 1000 di Roma, anche la città di Foggia si prepara a un grande evento di tennis. Dal 1° al 7 giugno prossimi, per la prima volta il Tennis Club ospiterà l'Open delle Puglie Trofeo Lapietra, torneo femminile rientrante nel circuito Wta. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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Silvia Seren Rosso (@silviettasr) / Posts / X x.com