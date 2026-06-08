Durante una riunione virtuale domenicale, i sette membri principali dell’alleanza OPEC+ hanno deciso di aumentare nuovamente la produzione di petrolio, con un incremento di 188.000 barili al giorno. Questa è la quarta volta che l’alleanza, che ora esclude gli Emirati Arabi Uniti, approva un rialzo delle quote di produzione. La decisione si inserisce in un contesto di aggiustamenti continui delle quantità di petrolio estratto dai paesi membri.

I sette Paesi guida dell’alleanza OPEC Plus – esclusi gli Emirati Arabi che sono ora usciti dall’alleanza – nella riunione virtuale di domenica, hanno deciso per un nuovo incremento delle quote produttive. I sette membri hanno deliberato di aumentare i target di 188.000 barili al giorno suddivisi pro-quota a partire da luglio, lo stesso valore già fissato per giugno e ridotto rispetto ai 206.000 bpd di maggio e aprile per tenere conto dell’uscita degli Emirati Arabi Uniti. Si tratta del quarto rialzo produttivo in altrettanti mesi, deciso mentre la guerra tra Stati Uniti e Iran continua a impedire ad alcuni membri del gruppo di pompare di più. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - OPEC+ alza ancora l’output: quarto rialzo da 188.000 barili

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