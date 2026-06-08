Il gip di Torre Annunziata ha convalidato il fermo nei confronti di due persone coinvolte nell’omicidio di un uomo di 46 anni avvenuto il 5 giugno a Boscotrecase. I due sono stati posti in carcere, in seguito alla decisione del giudice di convalidare il provvedimento di fermo emesso dal pubblico ministero. Le indagini sono state condotte dal sostituto procuratore Emilio Prisco.

Tempo di lettura: 2 minuti Il gip di Torre Annunziata (Napoli) ha convalidato il provvedimento di fermo emesso dal sostituto procuratore Emilio Prisco nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Salvatore Solimeno, 46 anni, avvenuto il 5 giugno scorso, a Boscotrecase (Napoli). Il giudice ha disposto il carcere per entrambi gli indagati, che hanno 27 e 33 anni, a cui i carabinieri e la Procura di Torre Annunziata contestano l’omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione e il porto illegale di arma da sparo clandestina. Solimeno è stato ucciso al culmine di una lite scoppiata per futili motivi, il deposito dei sacchetti della spazzatura, su cui però sono ancora in corso accertamenti dei militari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Omicidio nel Napoletano, fermi convalidati e carcere per i due indagati

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