Jefferson Smith Echevarra Verano, 19 anni peruviano, resta in carcere con l'accusa di aver ucciso il 22enne Gianluca Ibarra Silvera, accoltellato alla stazione di Milano Certosa il 22 maggio. Durante la convalida del fermo, ha dichiarato di essere presente ma di non aver commesso l'omicidio. L’uomo era stato fermato poco dopo l’aggressione. La procura ha disposto la custodia cautelare in carcere.

AGI - Convalida del fermo e custodia cautelare in carcere per Jefferson Smith Echevarra Verano, il 19enne peruviano accusato di avere ucciso il 22enne Gianluca Ibarra Silvera, accoltellato alla stazione di Milano Certosa la sera del 22 maggio. Lo ha deciso il gip Sara Cipolla, accogliendo quanto sollecitato dal pm Elio Ramondini, dopo l'interrogatorio reso in mattinata dal ragazzo che ha negato con forza ogni addebito: "Non l'ho ucciso io, ero sul luogo ma non sono l'assassino. Io avevo solo una pietra in mano, non l'ho accoltellato", si è giustificato. Il 19enne peruviano era stato fermato con l'ipotesi di reato di omicidio aggravato dalla premeditazione e dal numero degli aggressori, 17. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Omicidio di Milano: "C'ero ma non l'ho ucciso io", Jefferson Smith resta in carcere

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