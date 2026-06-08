Omicidio Coco | l’avvocato annuncia l’esposto per i colpevoli
Un avvocato ha annunciato l’intenzione di presentare un esposto contro i responsabili dell’omicidio di Coco. Finora, non sono stati identificati i responsabili materiali dell’attentato. Le indagini si concentrano su un possibile collegamento tra l’omicidio e un’attività di doppio gioco interno. La procura sta verificando eventuali collegamenti tra l’attentato e altre vicende legate a interessi nascosti. La polizia prosegue le indagini per individuare i responsabili e chiarire i motivi.
Chi sono i responsabili materiali dell'attentato mai identificati?. Perché l'omicidio serviva a coprire un doppio gioco interno?. Quali confessioni dei brigatisti permetteranno di riaprire i fascicoli?. Come si collega questo caso alle scritte trovate a Tuoro?.? In Breve Massimo Coco segue la battaglia legale per la verità sull'omicidio del padre.. Nuova indagine basata su confessioni di ex membri delle Brigate Rosse.. Ipotesi omicidio pianificato per coprire sospetti di doppio gioco interno.. Legame con scritte elogio scoperte nel cimitero di Tuoro sul Trasimeno.. L’esposto di Walter Biscotti punta a riaprire i fascicoli sull’omicidio di Francesco Coco. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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