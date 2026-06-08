Omicidio Coco | l’avvocato annuncia l’esposto per i colpevoli

Notizia in breve

Un avvocato ha annunciato l’intenzione di presentare un esposto contro i responsabili dell’omicidio di Coco. Finora, non sono stati identificati i responsabili materiali dell’attentato. Le indagini si concentrano su un possibile collegamento tra l’omicidio e un’attività di doppio gioco interno. La procura sta verificando eventuali collegamenti tra l’attentato e altre vicende legate a interessi nascosti. La polizia prosegue le indagini per individuare i responsabili e chiarire i motivi.