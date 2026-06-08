Un ragazzo di 19 anni ha negato di aver ucciso una persona a Milano Certosa. Un secondo aggressore, ancora irreperibile, è ricercato. Gli aggressori hanno scambiato la vittima per un membro di una gang. Le indagini si concentrano sui motivi e sui dettagli dell’aggressione, avvenuta con un'arma da taglio. La vittima è stata trovata ferita gravemente e successivamente deceduta.

Chi è il secondo accoltellatore ancora in fuga?. Perché gli aggressori hanno scambiato la vittima per un membro MS-13?. Come hanno fatto 17 persone a coordinare l'assalto alla stazione?. Cosa dicono le telecamere di sorveglianza sul ruolo del 19enne?.? In Breve Aggressione commessa da almeno 17 persone presso la stazione di Milano Certosa.. Vittima Gianluca Ibarra Silvera scambiata per un membro della gang MS-13.. Scontro tra Latin Kings e rivali avvenuto il 26 maggio in due momenti.. Indagini su due soggetti fermati e altri sette giovani iscritti nel registro indagati.. Un 19enne arrestato per l’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera a Milano Certosa: la difesa nega il ruolo nell’aggressione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Omicidio a Milano Certosa: il 19enne nega di aver ucciso la vittima

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