Oltre mille Costituzioni consegnate da Antonella Andreoli | Testo che continua a essere il fondamento della convivenza democratica

Da anconatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra il 2025 e il 2026, oltre 900 studenti di Ancona hanno partecipato al progetto “La Costituzione in classe”, promosso dall’assessorato alle Politiche educative. Durante le attività, sono state consegnate oltre mille copie della Costituzione italiana, considerate ancora il pilastro della convivenza democratica. Antonella Andreoli ha sottolineato che il testo continua a rappresentare il fondamento della vita democratica. Il progetto ha permesso agli studenti di approfondire i principi fondamentali della Carta costituzionale.

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ANCONA – Tra il 2025 e il 2026, più di 900 studenti anconetani hanno avuto l'opportunità di conoscere da vicino la Costituzione italiana e di approfondirne i principi fondamentali grazie al progetto “La Costituzione in classe”, promosso dall'assessorato alle Politiche educative del Comune di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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