Olanda-Uzbekistan | analisi tattica per un collaudo decisivo

L’amichevole tra Olanda e Uzbekistan si giocherà all’Icahn Stadium di New York. La partita è considerata un test importante per entrambe le squadre in vista del debutto nel Mondiale 2026. La sfida permetterà di valutare le tattiche e le prestazioni dei giocatori in un contesto internazionale. La partita si svolgerà in un momento chiave della preparazione per le due selezioni nazionali.

L’angolo della partita. L’amichevole tra Olanda e Uzbekistan, che si svolgerà all’Icahn Stadium di New York, rappresenta un passaggio cruciale per entrambe le squadre nella preparazione per il debutto nel Mondiale 2026. L’Olanda, guidata da Ronald Koeman, cerca di risollevarsi dopo la sconfitta inaspettata contro l’Algeria, interrompendo così una striscia di dieci risultati utili. È fondamentale per gli “Oranje” ritrovare fluidità e morale prima di affrontare il Giappone il prossimo 14 giugno. La chiave tattica del match. Dal punto di vista tattico, il ritorno di Dumfries sulla corsia destra per l’Olanda è un elemento chiave. La sua presenza potrebbe garantire maggiore spinta offensiva e capacità di copertura sulla fascia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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