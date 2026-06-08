Olanda-Uzbekistan Amichevole di preparazione 08-06-2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici

Da infobetting.com 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Olanda di Koeman affronta l’Uzbekistan di Cannavaro in un’amichevole a New York. La squadra olandese ha subito una sconfitta in una precedente partita contro l’Algeria. La partita è in programma alle 20:45. Le formazioni ufficiali sono state rese note. Le quote e i pronostici sono disponibili, ma non sono stati ancora comunicati ufficialmente. La sfida si inserisce nel percorso di preparazione alle competizioni internazionali.

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Sconfitta a sorpresa dall’Algeria nella prima amichevole premondiale l’Olanda di Koeman è impegnata quest’oggi contro l’Uzbekistan di Cannavaro in quest’amichevole in programma a New York. Gli oranje sono apparsi spuntati contro i fennec, con poche idee e trame di gioco ancora da sistemare. Anche i cambi nella ripresa non hanno aiutato e inesorabile è arrivato il gol ospite nel finale nell’unico vero tiro in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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