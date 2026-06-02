L'amichevole tra Olanda e Algeria si gioca allo stadio de Kuip di Rotterdam. La partita si svolge il 3 giugno 2026 alle 20:45 ed è una preparazione per i Mondiali in Nord America. L'Olanda è guidata da Koeman, mentre l'Algeria è allenata da Petkovic. Entrambe le squadre sono impegnate nel prossimo torneo mondiale.

Amichevole di livello di scena allo stadio de Kuip di Rotterdam con l’Olanda di Koeman che affronta l’Algeria di Petkovic, due squadre impegnate nel prossimo mondiale nordamericano. Gli oranje arrivano all’impegno iridato con un girone vinto in scioltezza sulla Polonia e un’imbattibilità che dura da un anno esatto e dalla gara di Nations League contro la Spagna. Nelle convocazioni l’unico assente illustre è de. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Olanda-Algeria (Amichevole di preparazione, 03-06-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Gli Oranje si preparano al mondiale affrontando i fennec di Petkovic

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