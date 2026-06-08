Ok al sopralluogo al Biavati ma il cantiere non può partire

Notizia in breve

Il sopralluogo al centro sportivo Biavati è stato autorizzato, ma il cantiere non può ancora iniziare. Non sono state definite le date di riapertura degli impianti. La decisione riguarda la fase di verifica e valutazione delle condizioni del sito prima di procedere con i lavori. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora indicato quando sarà possibile riprendere le attività sportive. La situazione rimane in attesa di ulteriori sviluppi.