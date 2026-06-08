Ok al sopralluogo al Biavati ma il cantiere non può partire
Il sopralluogo al centro sportivo Biavati è stato autorizzato, ma il cantiere non può ancora iniziare. Non sono state definite le date di riapertura degli impianti. La decisione riguarda la fase di verifica e valutazione delle condizioni del sito prima di procedere con i lavori. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora indicato quando sarà possibile riprendere le attività sportive. La situazione rimane in attesa di ulteriori sviluppi.
Un passo avanti nella vicenda del centro sportivo Biavati, ma sulla riapertura degli impianti non ci sono ancora certezze. Dopo le polemiche delle scorse settimane, il confronto tra Comune e Tribunale ha consentito di sbloccare una prima fase di verifiche all'interno della struttura, senza però. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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