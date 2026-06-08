Oggi 8 giugno Santa Maria Teresa Mankidiyan | una vita dedita agli ammalati
Santa Maria Teresa Mankidiyan, nata il 8 giugno, si dedicò completamente agli ammalati durante la sua vita. Dopo la morte della madre, scelse di affidarsi alla Vergine Maria come guida spirituale e Madre. La sua scelta di fede e servizio si riflette nel suo impegno verso le persone bisognose di assistenza. La sua vita è stata caratterizzata da una profonda devozione e dedizione, che l’hanno accompagnata nel percorso spirituale e nel servizio agli altri.
Santa Maria Teresa Mankidiyan si avvicinò alla spiritualità cristiana grazie a sua madre. Dopo la morte di quest’ultima, la Santa scelse di avere la Vergine Maria come Madre e guida spirituale. Santa Maria Teresa Mankidiyan appartiene ai Santi più recenti della storia della Chiesa. Infatti, il suo processo di canonizzazione si è concluso lo scorso ottobre, quando Papa Francesco l’ha dichiarata Santa il 13 ottobre del 2019. Il suo nome le è stato affidato in onore di Santa Teresa d’Avila: la sua famiglia, tradizionalmente cattolica, accompagnò la giovane Maria Teresa a un cammino di fede, che trovò il suo punto focale con la vocazione spirituale. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
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