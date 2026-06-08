Oggi 8 giugno Santa Maria Teresa Mankidiyan | una vita dedita agli ammalati

Notizia in breve

Santa Maria Teresa Mankidiyan, nata il 8 giugno, si dedicò completamente agli ammalati durante la sua vita. Dopo la morte della madre, scelse di affidarsi alla Vergine Maria come guida spirituale e Madre. La sua scelta di fede e servizio si riflette nel suo impegno verso le persone bisognose di assistenza. La sua vita è stata caratterizzata da una profonda devozione e dedizione, che l’hanno accompagnata nel percorso spirituale e nel servizio agli altri.