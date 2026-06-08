Nuovo ospedale Monopoli-Fasano | piano di trasferimenti dal 10 giugno

Come verranno gestiti i rischi clinici durante il trasferimento dei pazienti?. Quali reparti critici subiranno lo spostamento più delicato l'11 giugno?. Perché la nuova struttura potrebbe causare tagli ai servizi di Brindisi?. Come garantirà la mobilità l'accesso ai cittadini del Sud Est?.? In Breve 10 giugno: trasferimento 120 pazienti non intensivi tra cui cardiologia e ortopedia. 11 giugno: attivazione pronto soccorso e unità intensive, pediatria e ostetricia. Luigi Caroli teme tagli budget e personale per ospedali di Brindisi e Ostuni. Tommaso Scatigna segnala carenze trasporti per comuni del Sud Est barese. Il nuovo ospedale Monopoli-Fasano si avvia a una fase di trasferimento pazienti ad alto rischio operativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano: definito il piano di trasferimento dei pazienti e lattivazione

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