Nuovo incendio a Torvaianica deposito di legami in fiamme per la seconda volta in pochi giorni

Da latinatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio ha interessato per la seconda volta in pochi giorni un deposito di legami in via Foligno a Torvaianica, frazione di Pomezia. Il primo rogo si era verificato nella notte di venerdì, mentre il secondo si è verificato questa mattina, lunedì 8 giugno. Non sono stati comunicati dettagli sulle cause o sui danni. Le autorità sono intervenute per domare le fiamme e verificare le circostanze dell’incidente.

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Nuovo incendio nel deposito di legami di via Foligno a Torvaianica. Si tratta del secondo rogo in pochi giorni nella frazione di Pomezia; il primo c’è stato nella notte di venerdì e l’altro nella mattinata di oggi, lunedì 8 giugno.Le fiamme, come riporta RomaToday, sono tornate a divorare quel. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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