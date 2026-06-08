Nuovo incendio a Torvaianica deposito di legami in fiamme per la seconda volta in pochi giorni

Notizia in breve

Un incendio ha interessato per la seconda volta in pochi giorni un deposito di legami in via Foligno a Torvaianica, frazione di Pomezia. Il primo rogo si era verificato nella notte di venerdì, mentre il secondo si è verificato questa mattina, lunedì 8 giugno. Non sono stati comunicati dettagli sulle cause o sui danni. Le autorità sono intervenute per domare le fiamme e verificare le circostanze dell’incidente.