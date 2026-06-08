Nuovo incendio a Torvaianica deposito di legami in fiamme per la seconda volta in pochi giorni
Un incendio ha interessato per la seconda volta in pochi giorni un deposito di legami in via Foligno a Torvaianica, frazione di Pomezia. Il primo rogo si era verificato nella notte di venerdì, mentre il secondo si è verificato questa mattina, lunedì 8 giugno. Non sono stati comunicati dettagli sulle cause o sui danni. Le autorità sono intervenute per domare le fiamme e verificare le circostanze dell’incidente.
Nuovo incendio nel deposito di legami di via Foligno a Torvaianica. Si tratta del secondo rogo in pochi giorni nella frazione di Pomezia; il primo c’è stato nella notte di venerdì e l’altro nella mattinata di oggi, lunedì 8 giugno.Le fiamme, come riporta RomaToday, sono tornate a divorare quel. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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