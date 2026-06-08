Firenze, 8 giugno 2026 – Lo storico dell'arte e rettore dell'Università per stranieri di Siena Tomaso Montanari intervenendo a Otto mezzo ha spiegato che si dimette dal comitato scientifico delle Gallerie degli Uffizi a seguito delle nomine per il nuovo cda del celebre museo. "Ho appreso dalla stampa - le parole di Montanari come riporta una nota - il decreto di nomina del nuovo Cda degli Uffizi in cui si nominano il segretario alla presidenza del Consiglio già braccio destro di Brunetta, un professore universitario già direttore della fondazione Farefuturo di Fini, un ex candidato di Fi alla regione Toscana trombato. Si riempiono la bocca con 'nazione', ma qui c'è un cambio di consonante: 'fazione'. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovo cda degli Uffizi, Tomaso Montanari si dimette dal comitato scientifico: “Lottizzato il patrimonio culturale”

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