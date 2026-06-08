nominato il nuova cda delle gallerie degli uffizi

Il nuovo consiglio di amministrazione delle Gallerie degli Uffizi è stato nominato dopo una pausa di sei mesi. La nomina riguarda il periodo 2026-2031 e è stata decisa dal ministro della Cultura. La composizione del consiglio è stata ufficializzata e il mandato avrà una durata di cinque anni. La nomina segue una procedura formale e coinvolge le autorità competenti.

Dopo sei mesi di attesa, il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha nominato il nuovo cda delle Gallerie degli Uffizi per il periodo 2026-2031. Tra i componenti figurano nomi considerati vicini all’attuale maggioranza di governo tra cui Alessandro Campi, storico collaboratore di Gianfranco Fini, Carlo Deodato, segretario generale di Palazzo Chigi, e Stefano Mugnai, già esponente di Forza Italia candidato presidente della Toscana nel 2015. A rappresentare il profilo più strettamente legato al mondo dell’arte è invece Carmen Bambach, tra le maggiori esperte di Leonardo e attualmente responsabile del dipartimento Disegni e stampe del Metropolitan Museum of Art di New York. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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