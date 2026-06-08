Nuovo board e direzione | ecco i volti della gestione Sae

Notizia in breve

Il nuovo consiglio di amministrazione di Sae è stato annunciato dopo l'acquisizione di Antenna Group. Sono stati nominati i membri che guideranno la gestione operativa della società. La composizione del consiglio include figure di rilievo provenienti dal settore, con incarichi specifici per la strategia e l'amministrazione. La direzione generale sarà affidata a un nuovo team, che si occuperà di coordinare le attività e le decisioni future. La nomina dei componenti è stata comunicata ufficialmente.