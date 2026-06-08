Nuovo board e direzione | ecco i volti della gestione Sae
Il nuovo consiglio di amministrazione di Sae è stato annunciato dopo l'acquisizione di Antenna Group. Sono stati nominati i membri che guideranno la gestione operativa della società. La composizione del consiglio include figure di rilievo provenienti dal settore, con incarichi specifici per la strategia e l'amministrazione. La direzione generale sarà affidata a un nuovo team, che si occuperà di coordinare le attività e le decisioni future. La nomina dei componenti è stata comunicata ufficialmente.
Chi guiderà operativamente la gestione dopo l'acquisizione di Antenna Group?. Quali nuovi volti comporranno il consiglio di amministrazione di Sae?. Come cambierà la redazione con l'arrivo di Antonio Di Rosa?. Quali strategie adotterà la nuova direzione per mantenere la tradizione?.? In Breve Assemblea dei soci tenutasi venerdì 5 giugno 2026 per il passaggio di consegne.. Consiglio di amministrazione composto da 11 membri totali tra cui Pasquale Marchese e altri.. Andrea dalla Chiara presiede il collegio sindacale con Massimiliano Pizzi e Giovanni Nicola Paba.. Antonio Di Rosa guida la redazione dal 1° luglio 2026 affiancato da Luciano Tancredi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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