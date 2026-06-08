Nuovi raid israeliani nel Libano meridionale | le immagini della distruzione nella zona di Tiro

Da ilfattoquotidiano.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli aerei israeliani hanno sorvolato e colpito aree vicino a Tiro nel Libano meridionale, causando danni visibili nelle zone colpite. Le immagini mostrano edifici distrutti e veicoli danneggiati lungo le strade. Non sono stati segnalati feriti o vittime. I raid sono stati condotti senza comunicazioni ufficiali, e le forze israeliane hanno confermato l’operazione. La zona è isolata e le autorità locali stanno valutando i danni.

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L'esercito israeliano hanno condotto nuovi raid aerei vicino alla città di Tiro, nel Libano meridionale. Alcuni video sui social mostrano le colonne di fumo e la distruzione nei centri di Al-Burj al-Shamali e Al-Maashouk, entrambi a est della città costiera di Tiro. I nuovi attacchi arrivano dopo il colloquio telefonico tra il presidente americano Donald Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e dopo che l'Iran si è detto pronto a interrompere i raid contro Israele se le Idf avessero smesso di attaccare il Libano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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